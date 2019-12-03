Белгород, , 10:26 — REGNUM 15 человек находилось в салоне рейсового автобуса, опрокинувшегося в селе Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области, уточнили 3 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Медицинская помощь оказана пяти пассажирам.

По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний ребёнок. Опасности для их жизни нет.

Рейсовый автобус попал в ДТП около 07:45 на улице Зелёная села Архангельское. ПАЗ двигался по маршруту Преображенка — Старый Оскол.

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