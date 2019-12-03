Владивосток, , 09:29 — REGNUM В Приморье пять иностранных граждан осуждены за браконьерство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Занимавшиеся незаконным выловом краба-стригуна пять граждан КНДР были задержаны пограничниками во время противоправной деятельности. У них было изъято 496 особей краба-стригуна опилио. Суд назначил северокорейским браконьерам наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 1 год 8 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье суд арестовал ещё пятерых рыбаков из КНДР, задержанных пограничниками в исключительной экономической зоне России.