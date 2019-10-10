Находка, Приморский край, , 06:07 — REGNUM Ещё пять рыбаков из Северной Кореи были арестованы городским судом Находки на период следствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все они были арестованы в рамках расследования факта нападения на сотрудников пограничной службы ФСБ России, производивших их задержание за браконьерство.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничные корабли под конвоем привели в Находку северокорейские рыболовные суда, задержанные за браконьерство в исключительной экономической зоне России.