Красноярск, , 08:54 — REGNUM В Красноярском крае выявили пенсионера, который подозревается в масштабной вырубке леса в 2017—2018 годах. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, незаконная заготовка леса на территории одного из лесничеств Рыбинского района с сентября 2017 года по август 2018 года проводилась жителем города Канска 1953 года рождения.

Правоохранители считают, что вырубленную на площади более 1700 кв. метров древесину подозреваемый сбывал на складе одной из оптовых организаций, торгующих лесоматериалами. Ущерб, причинённый государству, составляет более девяти млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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