Красноярск, , 09:11 — REGNUM Сезон заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников в Красноярском крае стартует 1 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, в связи с этим хвойные молодняки региона взяли под охрану.

В районах края будут работать мобильные группы, охраняющие хвойные молодняки. В том числе они будут патрулировать леса и дежурить на дорогах края.

Рейды будут проходить ежедневно. По словам замминистра лесного хозяйства края Анвара Бикбова, инспекторы минлесхоза и Лесной охраны совместно с ГИБДД будут досматривать машины, перевозящие хвойные деревья, проверять наличие разрешительных документов.

Напомним, за незаконную рубку новогодних елей гражданам грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 300 тыс. рублей.

Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Также в крае запланированы рейды по ёлочным базарам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стоимость искусственных ёлок оказалась самой высокой в России.