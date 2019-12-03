Вилюйск, Якутия, , 05:35 — REGNUM Прокуратура Вилюйского района Якутии выявила факт нарушения в сфере образования — директор одной из школ работал без диплома о высшем образовании, передаёт ИА REGNUM.

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В ходе проверки было установлено, что должность директора школы в районе занимал человек, не имеющий высшего образования и не соответствующий установленным квалификационным требованиям руководителя образовательного учреждения.

По представлению прокуратуры директора уволили.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам анализа объективности всероссийских проверочных работ в 2019 году были уволены несколько директоров школ.