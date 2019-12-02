Москва, , 12:36 — REGNUM По итогам анализа объективности всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 году были уволены несколько директоров российских школ. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на конференции по оценке качества образования, передаёт пресс-служба ведомства.

«Третий год подряд Рособрнадзор по итогам анализа ВПР формирует списки школ с признаками необъективности результатов. 163 школы из 51 региона присутствуют в этом списке все три года. В этом году несколько директоров таких школ были уволены», — сообщил Рособрнадзор.

Музаев также призвал министерства образования и региональные центры оценки качества образования работать с теми школами, которые показывают необъективные результаты ВПР.

«Основное требование, которое мы предъявляем ко всем этим процедурам — это объективная оценка. Без нее не имеет смысла проводить исследования и делать какие-то выводы», — указал он.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, которые проводятся в конце обучения в каждом классе по отдельным предметам для оценки уровня подготовки учеников к ЕГЭ. Всероссийские проверочные работы являются обязательными для обучающихся с 4-го по 7-й классы включительно. 8-е, 10-е и 11-е классы принимают участие по решению образовательной организации.