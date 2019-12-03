Сретенск, Забайкальский край, , 03:53 — REGNUM В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.

«Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена», — сказал он, добавив, что опознание пройдёт во вторник утром.

По словам Закурдаева, 17 из 19 погибших были жителями Сретенского района, ещё двое — из Читы. Ранее сообщалось, четверо из погибших — дети.

Напомним, смертельная авария произошла в Сретенском районе Забайкальского края 1 декабря. Автобус, в котором находились 44 человека, вылетел с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. У автобуса лопнула шина, что и стало причиной ДТП.

Читайте также: В рамках дела о смертельном ДТП в Забайкалье задержан организатор перевозки