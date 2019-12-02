Москва, , 17:35 — REGNUM Следователи задержали индивидуального предпринимателя, который организовал перевозку пассажиров автобусом, попавшим в смертельную аварию в Забайкальском крае. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, что автобус Kia Grandbir, перевозивший 43 пассажира из Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнга и упал на лед, перевернувшись. Авария произошла из-за лопнувшего колеса автобуса. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и водитель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам Петренко, в рамках следствия был задержан индивидуальный предприниматель, который организовал перевозку пассажиров этим автобусом.

Также Петренко сообщила, что обыски были проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю.