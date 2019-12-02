Вена, , 23:56 — REGNUM Семья из шести человек, путешествовавшая на автомобиле, отделалась лишь царапинами, попав под снежную лавину в австрийских Альпах. Об этом 2 декабря сообщает издание Auto Bild.

Семья из Франкфурта отправилась на выходные дни на популярный лыжный курорт в долине Штубайталь в Тироле, арендовав минивэн Volkswagen Т6. На горной дороге они попали под снежную лавину.

Микроавтобус перевернуло вверх колёсами и завалило деревьями. Как выяснилось позже, днище перевёрнутого автомобиля приняло на себя весь удар лавины и благодаря этому люди, находившиеся в салоне, не пострадали.

Все шесть человек остались живы, получив лишь лёгкие ушибы и царапины от разбитых стёкол. Сам минивэн был сильно покорёжен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке движения на дорогах в ряде районов Австрии из-за снегопадов.

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