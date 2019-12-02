Лондон, , 23:45 — REGNUM Школьник 12-ти лет погиб в результате наезда автомобиля в британском графстве Эссекс. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП произошло около 15:20 (18:20 мск) в городе Лоусон. Водитель легкового автомобиля Ford наехал на группу школьников, которые возвращались домой после занятий в школе. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В результате аварии погиб мальчик 12-ти лет, пострадали подросток 13-ти лет, два подростка 15-ти лет, девушка 16-ти лет и 53-летняя женщина. Все пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Полиция начала расследование, возбуждено дело по статье об убийстве. Сотрудники полиции начали мероприятия по розыску виновника аварии. Полицейские обратились к гражданам с просьбой ко всем, у кого есть информация о случившемся либо о местонахождении водителя, сообщить об этом в полицию.

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