Кемерово, , 14:54 — REGNUM Министра сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергея Труфанова, попавшего в ДТП в Кузбассе, доставят в Абакан в республиканскую больницу имени Ремишевской. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в правительстве Хакасии.

Авария с участием служебного транспорта министра произошла 29 ноября в Кемеровской области. В салоне автомобиля, кроме министра, находились ещё три человека.

Как уточнили власти Хакасии, машина уходила от столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, и оказалась на обочине. Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства получили травмы. Их доставили в больницу города Топки Кемеровской области. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Министра и начальника отдела планируют доставить в Абакан вертолётом санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в ДТП на территории Красноярского края погиб мэр Абакана Николай Булакин.

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