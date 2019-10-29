Абакан, , 15:31 — REGNUM Николаю Булакину, руководившему городом Абаканом с 1995 года, посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Уточняется, что решение о присвоении Николаю Булакину почётного звания депутаты приняли единогласно 29 октября на сессии горсовета Абакана.

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Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин руководил Абаканом с 1995 года. 14 октября 2019 года он погиб в ДТП на территории Красноярского края. Похоронили градоначальника 16 октября.

Уже в декабре текущего года в Абакане пройдут выборы нового мэра.

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