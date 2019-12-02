Бундибуджо , , 12:56 — REGNUM В результате оползней в районе Бундибуджо было перемещено 349 семей. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя филиала Общества Красного Креста в Бундибуджо.

По словам Дианы Тумухимбис, в результате стихийного бедствия пострадали более 4000 человек. Наиболее затронутыми районами являются деревни Бундумилинга и Хикитара в округе Токве, деревни Хумутома, Хумья в городском совете Бундибуджо и область Бухунду в округе Буконзо, добавила она.

Тумухимбис также сказала, что помощь, необходимая для пострадавших общин, включает, среди прочего, жилье, умывальники и продукты питания.

«Мы привлекаем руководство района к поиску способов оказания помощи пострадавшим», — заявила она.

По словам журналистов, более 10 домов были разрушены в результате оползня, обрушившегося на деревню Хумутома в округе Бамаду в начале этой недели.

По данным властей, животные и плантации какао, банана, ванили, кофе и сладкого картофеля также серьезно пострадали.

Председатель прихода Бамаду, Йонасани Бангутендье, сообщил, что восемь кладбищ также были затоплены и сметены наводнениями.

Бангутендье сообщил, что некоторые люди из близлежащих районов покинули свои дома, опасаясь повторения оползней после появления трещин.

Председатель округа Бундибуджо, Рональд Мутегеки, сказал, что администрация округа работает над оценочным отчетом, который будет представлен центральному правительству для предоставления помощи пострадавшим семьям.

«Мы обращаемся к правительству, особенно в офис премьер-министра, министерство труда и другие правительственные учреждения, а также к нашим партнерам по развитию с просьбой о помощи. Пострадавших ерриторий очень много, и мы не знаем, когда оползни закончатся», — сказал Мутегеки.

Он сообщил, что шесть мостов были смыты наводнениями, что парализовало транспортную сеть и деловую активность в районе.

Он посоветовал тем, кто находится в районах, подверженных оползням, переехать в более безопасные районы, поскольку в настоящий момент администрация района не имеет необходимых ресурсов для проведения переселения.