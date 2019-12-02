Берёзовский, Свердловская область, , 12:36 — REGNUM В Берёзовском передано в суд уголовное дело по обвинению бывшей медицинской сестры, обвиняемой в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) денег у пациента, попавшего в больницу в критическом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматривать Берёзовский городской суд. Инкриминируемая обвиняемой статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы в колонии.

По версии следственных органов, будучи медсестрой городской больницы Берёзовского, обвиняемая получила на хранение вещи пациента, госпитализированного в критическом состоянии. Она обнаружила, в телефоне мужчины смс-сообщение о переводе на его счёт 4,9 тыс. рублей. Обвиняемая разблокировала телефон и совершила перевод полученных средств на свой счёт.

Отметим, что впоследствии мужчина скончался в реанимации. Его родственники обнаружили хищение по сохранённым в телефоне данным и обратились к медсестре с требованием вернуть деньги. Однако она сообщила, что ничего не знает о пропаже, после чего родственники умершего обратились в полицию.