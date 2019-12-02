Шарыповский р-н, , 11:48 — REGNUM Пожар в здании сельской администрации произошёл ночью 2 декабря в населённом пункте Березовское Шарыповского района Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на тушение пожара привлекались 20 человек, восемь единиц техники.

Уточняется, что возгорание произошло в 00:14 по местному времени. В 01:38 пожар был локализован, в 01:44 — потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские пожарные спасли из горящего дома тридцать человек.