Иркутск, , 08:25 — REGNUM Пожарным в Иркутске минувшей ночью пришлось бороться с возгоранием в многоквартирном четырёхэтажном доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по области, сообщение о пожаре поступило полвторого ночи 29 ноября.

К моменту прибытия огнеборцев, был сильно задымлён подвал, дым также быстро распространялся по подъезду, препятствуя эвакуации жителей. Направленные на спасение людей четыре звена газодымозащитной службы вывели из здания 30 человек. Они были размещены в автобусе.

По словам пожарных, тушение огня осложнялось высокой концентраций дыма, отсутствием видимости и сложной планировкой подвала. Здесь были размещены кладовые, сколоченные из досок и разный хлам.

«Мы проверяли каждую квартиру на наличие людей — сильное задымление несло угрозу их жизни, оставаться в квартирах было крайне опасно. На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа», — рассказал руководитель тушения пожара Роман Нефёдов.

Дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства пожара.

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