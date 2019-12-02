Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 74-летний пешеход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

По данным дорожной полиции, ДТП произошло в 07:30 по местному времени на улице Машиностроителей. Пенсионер переходил проезжую часть на красный сигнал светофора и был сбит автомобилем «Шевроле». Машиной управлял 19-летний водитель, который пояснил, что пешеход неожиданно вышел из-за стоявших в пробке на встречной полосе автомобилей.

На место происшествия приехала скорая помощь, но пострадавший скончался по дороге в больницу. По факту ДТП и гибели человека проводится проверка.

Напомним, что ранее из-за ДТП на Пионерском посёлке образовались пробки на улицах Восточная и Челюскинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ДТП привело к серьёзным пробкам