Апиа, , 09:01 — REGNUM Небольшой остров Самоа в Тихом океане подвергся вспышке кори, в результате чего скончались свыше 50 человек, об этом 2 декабря сообщает Reuters.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень вакцинации населения на острове охватывает всего 31% населения, что и послужило причиной высокой смертности.

В настоящее время число заболевших оценивается в 3 тыс. 700 человек. Все население острова составляет порядка 200 тыс. человек. На острове закрыты все учебные заведения.

По официальным данным, из 53 умерших 48 — это дети в возрасте младше четырех лет. Трагедия обнажает высокий уровень бедности среди жителей Самоа.

ВОЗ предупреждает, что эпидемия кори распространяется по всему миру, даже в развитых странах, таких как США и Германия, причиной тому является отказ многих граждан от вакцинации.

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