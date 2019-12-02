Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM В Екатеринбурге проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Мероприятие, в ходе которого сотрудники полиции призывают граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, погасить долг, пройдёт до 6 декабря.

Напомним, что неуплата штрафов является нарушением, за которое последует административная ответственность в виде ещё одного штрафа, при этом саму задолженность придётся также заплатить.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное оперативно-профилактическое мероприятие в Екатеринбурге проводилось во второй половине сентября.

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