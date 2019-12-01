Санкт-Петербург, , 03:50 — REGNUM Тело начальника полиции Тихвинского района Ленинградской области подполковника Романа Карманова было обнаружено 30 ноября в частном доме в деревне недалеко от города Тихвина, сообщает издание «Невские новости».

По предварительным данным, признаков насильственной смерти зафиксировано не было. К поискам начальника полиции оперативники приступили после того, как Карманов не вышел в назначенный день на службу из отпуска.

Сообщается, что подполковнику было 44 года, он проработал в органах четверть века, приступив к службе в возрасте 19 лет.