Гватемала, , 12:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано сейсмологами у побережья Гватемалы. Об этом 30 ноября сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 07:44 по всемирному координированному времени (10:44 мск). Эпицентр землетрясения был расположен в 41 километре от города Чамперико в департаменте Реталулеу, население города составляет около 7700 человек.

Самый густонаселённый город Реталулеу, он же административный центр одноимённого департамента, располагался в 70 километрах от эпицентра (население 36 600 человек)

Очаг подземной стихии располагался на глубине 47,6 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 2000 человек, пострадавших в результате землетрясения на юге Китая.

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