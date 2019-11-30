Астрахань, , 10:00 — REGNUM Кота, примёрзшего к тонкому льду канала на набережной спасли волонтёры в Астрахани. Видео спасательной операции 30 ноября выложено волонтёрской организацией «Верный друг» в социальных сетях.

Примёрзшее ко льду животное заметила проходившая мимо девушка и вызвала волонтёров. По тонкому льду приближаться к сидящему у полыньи животному было опасно, поэтом у его пришлось доставать специальным приспособлением с петлёй на конце.

Не сразу, но волонтёрам удалось зацепить кота и вытащить на берег. Животное отогрели, помассировали ему лапы и отпустили на улицу, так как в приюте для животных не оказалось места.

Позже волонтёры выставили в группе в соцсетях объявление для желающих приютить спасённого кота.

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