Лондон, , 03:35 — REGNUM Судимость за участие в террористической деятельности имел злоумышленник, который напал на прохожих на Лондонском мосту, 30 ноября сообщает The Times.

Около года назад преступник был выпущен на свободу. Он носил специальный браслет, отслеживающий его местонахождение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября два человека погибли и три получили ранения после нападения неизвестного на прохожих на мосту в Лондоне. Нападавший был застрелен полицейскими.

Читайте ранее в этом сюжете: Интерпол готов оказать помощь британским властям после теракта в Лондоне