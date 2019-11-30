Оттава, , 01:37 — REGNUM Среди погибших в результате крушения легкого самолета в Канаде у города Кингстон были две семьи из Узбекистана, сообщил посол республики Жавлон Вахабов на своей странице в Twitter.

«Выражаю глубокое сожаление в связи с крушением самолета в Кингстоне», — заявил он.

Вахабов отметил, что среди семерых погибших были трое детей возрастом трех, 11 и 15 лет. Он подчеркнул, что посольство Узбекистана тесно взаимодействует с канадскими правоохранительными органами по расследованию произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в канадском Кингстоне разбился легкий самолет Piper PA-32, в результате крушения погибли семеро человек. Позднее МИД Узбекистана подтвердил гибель уроженцев республики в результате авиакатастрофы.

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