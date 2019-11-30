Лондон, 30 ноября 2019, 01:15 — REGNUM Любую помощь властям Великобритании после теракта в Лондоне готов оказать Интерпол, 29 ноября заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток на своей странице в Twitter.
Глава Интерпола выразил признательность гражданам, которые, по словам Штока, проявили смелость и решительность при задержании преступника.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября два человека стали жертвами нападения неизвестного на Лондонском мосту. Нападавший был застрелен полицейскими.
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