Лондон, , 01:15 — REGNUM Любую помощь властям Великобритании после теракта в Лондоне готов оказать Интерпол, 29 ноября заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток на своей странице в Twitter.

Глава Интерпола выразил признательность гражданам, которые, по словам Штока, проявили смелость и решительность при задержании преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября два человека стали жертвами нападения неизвестного на Лондонском мосту. Нападавший был застрелен полицейскими.

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