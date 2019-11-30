Лондон, , 01:12 — REGNUM Еще один человек, пострадавший при нападении на Лондонском мосту, умер от полученных ран, 29 ноября на пресс-конференции сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

Ранее сообщалось об одной жертве теракта. Еще трое раненых находятся в больнице. Глава Скотленд-Ярда выразила благодарность тем, кто помог схватить нападавшего. Она добавила, что в ближайшие несколько дней улицы Лондона будут усиленно патрулировать полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября неизвестный мужчина напал на людей на мосту на Лондоне. Некоторые прохожие вступили в борьбу с нападавшим. Им удалось обезоружить его и удерживать до приезда сотрудников полиции. В итоге преступник был застрелен полицейскими.

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