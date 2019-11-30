Париж, , 00:57 — REGNUM Северный вокзал французского Парижа был временно эвакуирован из-за обнаружения подозрительной сумки, сообщает газета Le Figaro.

Сообщается, что эвакуация продлилась около 40 минут. На время проверки подозрительной сумки была оцеплена лишь часть вокзала. Изменений в расписании движения поездов не было. Подробностей инцидента не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля эвакуация была проведена на вокзале Челябинска после сообщений о подозрительном предмете. Проверка показала, что взрывного устройства на вокзале нет.