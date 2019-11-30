Гаага, Нидерланды, , 00:57 — REGNUM Поиск возможных свидетелей инцидента в нидерландском городе Гаага, где неизвестный напал с ножом на людей, ведут правоохранительные органы, 29 ноября говорится в сообщении на странице полиции Гааги в Twitter.

Полицейские просят откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в результате нападения на торговой улице в Гааге трое прохожих получили ножевые ранения.

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