Ростов-на-Дону, , 22:49 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский отправлен в следственный изолятор на два месяца.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

В СИЗО чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, пробудет до 27 января 2020 года, сообщает telegram-канал «Выстрел в голову».

ИА REGNUM ранее сообщало, что замглавы донского ведомства был задержан силовиками вместе с министром здравоохранения Татьяной Быковской. Ростовский суд отправил её под домашний арест.

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