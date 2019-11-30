Призрен, , 15:59 — REGNUM 29 ноября мэр косовского Призрена Мютафер Хаскука провел собрание экстренной группы, ответственной за размещение лишившихся жилища из-за землетрясения в Албании и предоставление им всего необходимого, для анализа сложившейся ситуации и выработки дальнейших шагов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время более 500 албанцев находятся в палаточном лагере, размещенном в призренском Парке обучения и инноваций.

По словам Хаскуки, в настоящее время палаточный лагерь превысил все возможности и не может принять больше людей.

«Все прибывшие в парк были зарегистрированы, сейчас мы занимаемся составлением ещё одного реестра, более детализированного, для того, чтобы узнать о потребностях прибывших в медицинском, социальном и образовательном аспекте. Находящаяся под управлением нашего муниципалитета педагогико-психологическая служба выделила специальную команду, которая с сегодняшнего дня будет заботиться об их психологическом состоянии, в то время как команды по оказанию первичной медицинской помощи были привлечены с самого начала и к этому моменту совершили блестящую работу».

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