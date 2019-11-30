Тирана, , 15:54 — REGNUM 29 ноября стало известно, что число получивших ранения в ходе землетрясений в Албании превышает 900.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки в госпитали Дурреса и Тираны обратились за помощью 52 человека, получивших ранения в ходе землетрясения.

В настоящий момент 64 раненых находятся в больничных учреждениях под присмотром медиков, однако состояние лишь одного из них вызывает опасения.

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