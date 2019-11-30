Тирана, , 15:55 — REGNUM 29 ноября министр обороны Албании Ольта Джачка выступила с пресс-конференцией, в ходе которой сообщила, что спасательные операции в зонах, пострадавших при землетрясении подходят к концу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Джачка подчеркнула, что в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение жилья, питания и помощи всем лишившимся жилища из-за разгула стихии. Министр обороны Албании подчеркнула, что не менее четырех тысяч албанцев уже не смогут вернуться в прежние жилища, и в ближайшие часы это число может увеличиться.

По словам албанского политика, последние несколько дней стали испытанием для всех жителей Албании, однако на данный момент наблюдается тенденция к затуханию сейсмической активности.

Министр обороны Албании призвала граждан не подвергать опасности собственную жизнь и жизнь своих родных и не возвращаться в поврежденные дома и подождать до завершения их проверки на безопасность экспертами.

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