Санто-Доминго, , 19:10 — REGNUM В больницах Доминиканы остаются 19 российских граждан, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил 29 ноября представитель туроператора «Анекс Тур».

«По информации страховой компании и принимающего офиса, на 29 ноября у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния», — приводит слова представителя компании Интерфакс.

При этом отмечается, что восемь российских туристов в настоящее время находятся в палате интенсивной терапии, водитель автобуса и гид также находятся в госпитале.

На данный момент из больниц уже выписаны 14 человек, семь туристов в ближайшее время вернутся в Россию.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября автобус, среди пассажиров которого находились 39 граждан России, столкнулся с грузовиком и перевернулся вблизи города Игуэй в Доминикане. В транспортной компании Monumental, обслуживавшей рейс, заявили, что виновником ДТП был водитель грузовика, врезавшийся в заднюю часть автобуса.

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