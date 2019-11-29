Архангельск, , 17:34 — REGNUM Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Решение об аресте на время следствия суд также принял и в отношении предполагаемого посредника передачи взяток. Ближайшие два месяца он и Родионов проведут в СИЗО Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Родионов вымогал и впоследствии получил от руководителей одной из организаций взятку в 8,5 млн рублей. В обмен на денежное вознаграждение он должен был оказать помощь в снижении недоимки, пеней и штрафов, начисленных организации по результатам выездной налоговой проверки.