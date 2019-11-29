Архангельск, , 14:54 — REGNUM Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов задержан при получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, Родионов вымогал у представителя коммерческой организации, занимающейся переработкой металлолома, взятку. За денежное вознаграждение он должен был оказать помощь в снижении недоимки, пеней и штрафов, начисленных организации по результатам выездной налоговой проверки. Следствие полагает, что через посредника Родинов получил 8,5 млн рублей. В момент задержания Родионов получал от посредника 1 млн рублей.

Действия Родионова классифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершённое в особо крупном размере с вымогательством взятки). Также к ответственности собираются привлечь посредника, представителя коммерческой организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия, в квартире главы УФНС произведен обыск.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.