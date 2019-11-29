Симферополь, , 16:58 — REGNUM Жительницу Симферополя, которая вместе с детьми отравилась дома неизвестным химическим веществом, выписали из больницы. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

«Женщину выписали, её здоровью ничего не угрожает. Её сына перевели из реанимации в терапию, он уже может самостоятельно дышать, но его состояние всё ещё тяжелое», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября жительница Симферополя вызвала медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья детей. К моменту прибытия «скорой помощи» десятимесячный ребёнок скончался, ещё двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — доставили в больницу, в которой девочка позже умерла. Возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий гибели детей считают отравление веществом неясной этиологии.

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