Симферополь, 29 ноября 2019, 16:58 — REGNUM Жительницу Симферополя, которая вместе с детьми отравилась дома неизвестным химическим веществом, выписали из больницы. Об этом ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября жительница Симферополя вызвала медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья детей. К моменту прибытия «скорой помощи» десятимесячный ребёнок скончался, ещё двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — доставили в больницу, в которой девочка позже умерла. Возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий гибели детей считают отравление веществом неясной этиологии.
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