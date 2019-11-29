Варшава, , 16:02 — REGNUM Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден был очень полезен для газодобывающей компании Burisma, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский 28 ноября в интервью Associated Press.

Политик признал сложное прошлое компании, отметив, что весь большой бизнес и состояния на Украине имеют непростую историю.

«Он собирал информацию, он был полезен для нас, потому что знал многое, чего мы не знали», — рассказал Квасьневский о работе Байдена-младшего.

Он отметил, что, работая в Burisma, Хантер Байден никогда не прибегал к помощи своего отца.

Напомним, Хантер Байден входил в совет директоров компании Burisma.

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