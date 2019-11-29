Варшава, 29 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден был очень полезен для газодобывающей компании Burisma, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский 28 ноября в интервью Associated Press.
Политик признал сложное прошлое компании, отметив, что весь большой бизнес и состояния на Украине имеют непростую историю.
Он отметил, что, работая в Burisma, Хантер Байден никогда не прибегал к помощи своего отца.
Напомним, Хантер Байден входил в совет директоров компании Burisma.
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