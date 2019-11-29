Симферополь, , 15:45 — REGNUM В симферопольском многоэтажном доме, где погибли от отравления неизвестным веществом двое детей, травили тараканов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября сообщили жители дома.

«Не исключено, что дети надышались какими-то химикатами, потому что накануне на первом этаже, где располагается магазин и небольшой склад, травили тараканов», — сообщил сосед пострадавшей семьи.

По его словам, женщина и её трое детей жили на втором этаже, как раз над этим магазином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих детей. На момент прибытия «скорой помощи» десятимесячный ребёнок скончался, ещё двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка также скончалась. Её мать и брат находятся в реанимации.

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