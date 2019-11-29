Волгоград, , 13:40 — REGNUM Троих работников рыбодобывающего предприятия задержали в акватории реки Еруслан Волгоградского водохранилища. Мужчины незаконно добывали речных раков. Полицейские изъяли у задержанных почти четыре тысячи животных, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Задержанные добывали речных раков сверх положенной квоты, используя при этом незаконно установленные раколовки. По предварительным данным, улов по подложным документам сдавался на рыбодобывающее предприятие, откуда впоследствии реализовывался потребителям.

У браконьеров изъяли почти четыре тысячи раков. Размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составил свыше 420 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.