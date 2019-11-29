Брянск, , 13:14 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал при взрыве артиллерийского снаряда времён Великой Отечественной войны под городом Почеп в Брянской области. Несчастный случай произошёл во время поисковых работ.

Погибшему поисковику было 32 года. 47-летний пострадавший находится в реанимации, рассказал Интерфаксу заместитель руководителя Брянского отделения поискового движения «Россия» Юрий Кузнецов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Инцидент произошёл 28 ноября.