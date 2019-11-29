Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Две женщины были доставлены в клинику петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с травмами, полученными после падения на гололеде. Они стали первыми «жертвами» наступившего зимнего сезона, к которому дорожники Петербурга в избытке запаслись солью.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 79-летняя женщина получила закрытый перелом шейки бедренной кости, а у 48-летней женщины — закрытый перелом лодыжки и разрыв связок голеностопного сустава. Состояние первой пострадавшей — удовлетворительное, второй — средней тяжести.

Обе женщины были доставлены в клинику из Фрунзенского района на юге Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом зимнем сезоне заготовлено 100 тыс. тонн технической соли, что в пять раз больше, чем в зимний период 2018—2019 годов. При резких понижениях температуры могут быть использованы 50-процентная песко-соляная смесь или техническая соль в чистом виде, заявляют в Смольном.