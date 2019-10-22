Донецк, , 12:47 — REGNUM Украинский журналист Станислав Асеев признан виновным в шпионаже и других тяжких преступлениях, и приговорён к 15 годам тюрьмы, сообщили 22 октября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

«Асеев С.В., выполняя задание иностранной разведки, путём визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации Народной милиции ДНР, передавал их посредством сети «интернет» представителям СБУ, осознавая, что собранные им сведения будут использованы против безопасности ДНР», — сказано в сообщении.

Кроме того, осуждённый, под видом журналистской деятельности, искал на территории людей, сочувствующих ВСУ, и предлагал им выполнять задания иностранной разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель ДНР получил 17 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Он передавал украинским спецслужбам информацию о расположении одной из военных частей народной милиции ДНР, а также персональные данные военнослужащих Народной милиции.

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