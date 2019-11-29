Благовещенск, , 04:26 — REGNUM Межведомственая комиссия, обследовавшая дороги Приамурья, рекомендовала открыть движение общественного транспорта в двух районах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса области.

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Комиссия рекомендовала открыть автобусные маршруты по приведённым в нормативное состояние региональным трассам Благовещенского и Тамбовского районов, а также начать движение автобусов в других районах по фактической ситуации и с учётом соблюдения правил дорожного движения, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Белогорска по всему Дальнему Востоку ищут реагенты для отсыпки дорог, так как из-за аномальных погодных условий весь нормативный объём реагентов уже закончился.