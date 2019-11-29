Благовещенск, , 03:39 — REGNUM Власти приамурского города Белогорск по всему Дальнему Востоку ищут реагенты для обработки дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Аномальные погодные условия, способствовавшие появлению мощной наледи на дорогах города, потребовали использования практически всех имеющихся нормативных запасов отсыпки и реагента, что привело к его преждевременному истощению, пишет ПортАмур.

«Сейчас проблема в том, чтобы их найти. Ищем по всему Дальнему Востоку. 10 тонн реагента одного вида и 3 тонны — другого уже приобрели, пока в наличии больше нет. Глава Белогорска вчера лично звонил на завод-производитель, чтобы быстро организовать поставку «Бионорда», который работает при более низких температурах. Но, опять же, быстро не получается. Договорились на вагон. Это 60 тонн реагента. Требуется время на то, чтобы найти состав, оплатить. Вагон доставят в лучшем случае к 15 декабря», — рассказала руководитель предприятия по благоустройству Ольга Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за гололёда в Благовещенске властям пришлось остановить движение общественного транспорта.