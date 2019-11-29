Дзержинск, Нижегородская область, , 00:14 — REGNUM В городах Дзержинск и Володарск завершили работы по ликвидации аварийной ситуации в связи с порывом на теплосетях, которая оставила без отопления около 13 тыс. человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

Напомним, утром 28 ноября без отопления остались 26 многоквартирных домов с числом жителей более 9 тыс, а также четыре детских сада и две школы в Дзержинске. В расположенном неподалеку Володарске без тепла остались 19 домов с 4 тыс. жителей, два детских сада, школа, поликлиника и котельная. По информации МЧС, причина происшествия — «ветхие сети».

Температура воздуха днем в Нижегородской области составляла — 3…5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, также на этой неделе из-за аварий оставались жители Советского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. В Советском районе авария коснулась жителей 302 домов, а также 11 детских садов и 6 школ. Это было 25 ноября 26 ноября в Ленинском районе теплоснабжение было ограничено жителям 59 домов.