Хьюстон, США, , 22:46 — REGNUM Граждане России не пострадали при взрыве на химическом заводе в в городе Порт-Нечес в американском штате Техас. Об этом 28 ноября сказано в заявлении генерального консульства РФ в Хьюстоне, опубликованном в Twitter ведомства.

По данным Генконсульства России при взрыве на заводе TPC Group граждане России не пострадали. Генконсульство следит за развитием ситуации.

Напомним, первый взрыв на химзаводе в американском штате Техас произошёл 27 ноября. При взрыве пострадали три человека. Властями штата были эвакуированы более 60 тыс. жителей из близлежащих городов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о втором взрыве на химическом предприятии в штате Техас. К моменту второго взрыва пожарные на заводе пытались потушить возгорание в течение 12 часов.

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