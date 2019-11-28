Пикалёво, Ленинградская область, , 22:10 — REGNUM Мужчина был задержан полицейскими за избиение сотрудницы МВД в городе Пикалёво в Ленинградской области. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошёл днём, когда сотрудница отдела по делам несовершеннолетних получила из школы сигнал об опоздавшей девочке, которую отец не пускал в школу. Сотрудница вместе с учителем отправилась по месту жительства девочки для проверки условий жизни ребёнка.

Отец девочки, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вытолкал сотрудницу МВД и учителя из квартиры. Затем гражданин выбежал за ними из подъезда, начал нецензурно оскорблять женщин и ударил сотрудницу полиции несколько раз по голове и телу.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал дебошира, а его дочь была отправлена в медучреждение. Девочка была признана находящейся в социально опасном положении. Сотрудница полиции получила медпомощь и продолжила выполнение служебных обязанностей. В отношении агрессивного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

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