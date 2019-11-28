Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Вслед за Санкт-Петербургским городским судом, который получил угрозу о «заминировании» с требованиями выплаты 120 биткоинов, аналогичные сообщения получили еще три районных суда Петербурга.

Напомним, около 14:00 мск на электронную почту городского суда поступило сообщение. В нем злоумышленник сообщал, что здание №6 по улице Бассейной заминировано. А за входами и выходами установлено наблюдение и, «в случае появления оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка».

Злоумышленник также уточнил, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока не будет выплачено в 120 биткоинов.

Чуть позже, вслед за горсудом, сообщения о «минировании» поступили на адреса Красногвардейского, Московского и Фрунзенского районных судов. Как уточнили в пресс-службе корреспонденту ИА REGNUM, сообщения по содержанию были такие же, как и в горсуде.

В настоящий момент на месте работают спасатели, правоохранительные органы и другие структуры. Людей эвакуируют из зданий судов.

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