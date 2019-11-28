Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В столице Среднего Урала нашли тело девятилетнего мальчика со следами истязания. Об этом сообщает «КП-Урал».

Как сообщил источник газеты, ребёнка могли убить на религиозной почве. В ходе обысков в квартире многоэтажке, где и нашли труп, обнаружили Библию. Рассматривается версия, что из ребёнка пытались изгнать бесов с помощью плети.

Родители мальчика, по предварительной информации, состоят в религиозной секте. Мать уже якобы покинула Россию, отец же ещё находится на Среднем Урале.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Серове (Свердловская область) нашли тело новорождённого малыша. Труп ребёнка обглодали животные.

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